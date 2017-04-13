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Спорт

Три кыргызстанца в восьмерке лучших на чемпионате мира по бильярду

Три кыргызстанца в восьмерке лучших на чемпионате мира по бильярду («комбинированная пирамида»), продолжающемся в городе Югорске (Россия). Об этом сообщает сайт «Дуплет».

По его данным, сегодня в рамках ЧМ прошли поединки 1/8 финала. Три из четырех представителей КР добились побед. Ызатбек Ратбеков одолел Павла Родионова (Украина) — 6:3, Азиз Мадаминов был сильнее Алибека Омарова (Казахстан) — 6:1. Дастан Лепшаков в упорном четырехчасовом поединке, уступая в счете, вырвал победу у Тимура Евстигнеева (РФ) — 6:5. Качкынбай Нурумбетов уступил Олегу Еркулеву (РФ) — 2:6.

Таким образом, Азиз Мадаминов, Дастан Лепшаков и Ызатбек Ратбеков получили право сыграть в четвертьфинале. Последний свой матч за выход в ½ финала уже провел и уступил Иосифу Абрамову (РФ) — 0:6. Мадаминов и Лепшаков сыграют позднее. Если они победят еще по два раза, то сразятся в финале.
Ссылка: https://24.kg/sport/49468/
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