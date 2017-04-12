Дастан Лепшаков разгромил Каныбека Сагынбаева на чемпионате мира по бильярду («комбинированная пирамида»). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

По его данным, соревнования проходят в городе Югорске (Россия). Среди мужчин в борьбу вступили 76 мастеров кия из 20 стран, в том числе 11 кыргызстанцев.

В первом круге выбыл из борьбы Арген Абдылдаев, во втором — Келдибек Исмаилов, Арсен Каленбаев и Улукман Карагулов. Одним из самых упорных обещал стать поединок третьего круга (1/16 финала), в котором схлестнулись именитые кыргызстанцы Дастан Лепшаков и Каныбек Сагынбаев. Однако особой борьбы не получилось. Лепшаков победил — 6:1.