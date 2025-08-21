16:25
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Спорт

Волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в чемпионате мира

Пляжные волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в чемпионате мира. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

По его данным, женская сборная КР по пляжному волейболу (U-21) впервые в истории пробилась на чемпионат мира.  

из архива
Фото из архива
Команда в составе Розы Расулбек кызы и Айтурган Айтбековой под руководством тренера Карины Ким вошла в число команд, которые с 15 по 19 октября выступят на турнире в Мексике.

Наши спортсменки смогли набрать необходимые рейтинговые очки и впервые в истории кыргызского волейбола пробились в финальный раунд чемпионата мира.  

Ранее пара из Розы Расулбек кызы и Айтурган Айтбековой участвовала в отборочном раунде Олимпийских игр в Париже и смогла пройти в основную сетку, где играли топ-8 сильнейших команд Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/340488/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
EREM и «Салам-Алик» — чемпионы Кыргызстана по пляжному волейболу
«Салам-Алик» и EREM победили во втором туре чемпионата КР по пляжному волейболу
«Улар» и «Салам-Алик» выиграли первый тур чемпионата КР по пляжному волейболу
В Кыргызстане определились чемпионы страны по пляжному волейболу
EREM и «Салам-Алик» выиграли второй тур чемпионата страны по пляжному волейболу
EREM выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу
«Улар» и «Салам-Алик» выиграли второй тур чемпионата КР по пляжному волейболу
На Иссык-Куле стартовал чемпионат Кыргызстана по пляжному волейболу
Популярные новости
14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на&nbsp;шахматном турнире 14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на шахматном турнире
Экс-главный тренер&nbsp;КР по&nbsp;греко-римской борьбе будет тренировать сборную Египта Экс-главный тренер КР по греко-римской борьбе будет тренировать сборную Египта
Сборная Кыргызстана заняла второе место на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;таэквондо ITF Сборная Кыргызстана заняла второе место на чемпионате Азии по таэквондо ITF
Новый рекорд по&nbsp;заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек Новый рекорд по заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек
Бизнес
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
В&nbsp;Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras
&laquo;Капитал Банк&raquo;: надежность, стабильность и&nbsp;государственная поддержка «Капитал Банк»: надежность, стабильность и государственная поддержка
21 августа, четверг
16:12
Выплатили учителям почти 9 миллионов сомов. В Оше выявили коррупционную схему Выплатили учителям почти 9 миллионов сомов. В Оше выяви...
16:07
Фотоловушки зафиксировали редких животных из Красной книги в Ат-Баши
15:45
В Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира
15:27
Земельные участки на Иссык-Куле вернули в собственность государства
15:21
В МТУ «Пригородное» построят несколько воркаут площадок