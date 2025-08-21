Пляжные волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в чемпионате мира. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

По его данным, женская сборная КР по пляжному волейболу (U-21) впервые в истории пробилась на чемпионат мира.

Фото из архива

Команда в составе Розы Расулбек кызы и Айтурган Айтбековой под руководством тренера Карины Ким вошла в число команд, которые с 15 по 19 октября выступят на турнире в Мексике.

Наши спортсменки смогли набрать необходимые рейтинговые очки и впервые в истории кыргызского волейбола пробились в финальный раунд чемпионата мира.

Ранее пара из Розы Расулбек кызы и Айтурган Айтбековой участвовала в отборочном раунде Олимпийских игр в Париже и смогла пройти в основную сетку, где играли топ-8 сильнейших команд Азии.