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Спорт

EREM и «Салам-Алик» — чемпионы Кыргызстана по пляжному волейболу

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Эпизод чемпионата по пляжному волейболу

В Иссык-Кульской области сегодня завершился третий тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу. Об этом сообщила Федерация волейбола КР.

По итогам трех туров среди мужчин первенствовала команда EREM-1. В ее составе выступали Омур Жунусов и Уларбек Маматкулов. На втором месте «Ош», на третьем — EREM-2. Среди женщин победил «Салам-Алик-1», за который играли Алия Шумкарбекова и Мадина Мирлан кызы. Серебро взял «Улар-1», бронзу — «Улар-2».

«В КР положительная динамика развития данного вида спорта, — отметили в федерации. — Турнир посвятили 90-летию отечественного волейбола».

В 2018-м чемпионом среди женщин также был «Салам-Алик-1», а среди мужчин — EREM-2. Первый тур нынешнего чемпионата прошел в июне, второй — в июле.
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