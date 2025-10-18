21:26
Спорт

Кыргызстанки вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу в Мексике

Кыргызстанки вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу в Мексике. Об этом сообщается на сайте Международной федерации волейбола.

Турнир среди спортсменок не старше 21 года стартовал 15 октября в городе Пуэбла при участии 32 сборных.

Ранее команда из Кыргызстана в составе Розы Расулбек кызы и Айтурган Айтбековой сыграла поединок второго тура группового этапа против сборной Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Европы. В первом туре кыргызстанки играли против Австралии и уступили со счетом 0:2. Но они смогли обыграть сборную Египта.

В групповом этапе наши спортсменки играли в квартете F и заняли третье место. Кыргызстанки прошли в плей-офф. В 1/16 финала они сыграют против соперниц из Польши.
