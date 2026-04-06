Чемпионат Азии по борьбе. Трое кыргызстанцев вышли в финал

Афтандил Таалайбек уулу, Акжол Махмудов и Асан Жанышов вышли в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

Еще один кыргызстанец Улан Муратбек уулу проиграл в полуфинале и теперь поборется за бронзовую медаль.

Афтандил Таалайбек уулу (до 63 кг) встретится с Эрфаном Жаркани, Акжол Махмудов (до 77 кг) — с Али Забихолла Оску, а Асан Жанышов — с Голамрезой Фарокхисенжани (все из Ирана).

Роман Ким стартовал с победы, но в четвертьфинале уступил иранцу, который смог выйти в финал. Кыргызстанец получил возможность бороться за бронзу.

Поединки за медали пройдут 7 апреля.