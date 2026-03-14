В России футбольный клуб ЦСКА оштрафовали за расистские выкрики фанатов

Футбольный клуб ЦСКА оштрафовали на 1 миллион рублей за расистские выкрики фанатов. Об этом сообщает контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Фото из архива. Футбольный клуб ЦСКА оштрафовали за расистские выкрики фанатов

Санкции применены за поведение болельщиков команды во время кубкового матча с «Краснодаром» 4 марта.

«Получив все документы и проанализировав их, пришли к выводу, что в двух эпизодах матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе было порядка семи‑восьми человек, кто мог скандировать уханье. Это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование. Звуки были, это нарушение регламента. Решение следующее: за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», — говорится в решении.

Ранее болельщиков ЦСКА обвинили в проявлении расизма. По словам игроков, адресатом расистских выкриков был темнокожий колумбийский нападающий Джон Кордоба.
