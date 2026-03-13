Чемпионат Азии по борьбе в Бишкеке. Кто вошел в состав женской сборной

Стал известен состав женской сборной Кыргызстана по вольной борьбе для участия в чемпионате Азии 2026 года. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По его данным, турнир пройдет 6-12 апреля в Бишкеке.

В состязаниях среди женщин будут разыграны 10 комплектов медалей, за которые будут бороться 9 спортсменок.

Состав сборной: