Чемпионат Азии по борьбе в Бишкеке. Кто вошел в состав женской сборной

Стал известен состав женской сборной Кыргызстана по вольной борьбе для участия в чемпионате Азии 2026 года. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По его данным, турнир пройдет 6-12 апреля в Бишкеке.

В состязаниях среди женщин будут разыграны 10 комплектов медалей, за которые будут бороться 9 спортсменок.

Состав сборной:

  • до 53 килограммов — Азиза Келдибекова;
  • до 55 килограммов — Арууке Кадырбек кызы;
  • до 57 килограммов — Танчолпон Кыбалбекова;
  • до 59 килограммов — Сезим Жуманазарова;
  • до 62 килограммов — Дилназ Сазанова;
  • до 65 килограммов — Гульнура Таштанбекова;
  • до 68 килограммов — Мээрим Жуманазарова;
  • до 72 килограммов — Нурзат Нуртаева;
  • до 76 килограммов — Айпери Медет кызы.
Ссылка: https://24.kg/sport/365929/
