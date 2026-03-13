Чемпионат Азии по борьбе в Бишкеке. Кто вошел в состав женской сборной

Стал известен состав женской сборной Кыргызстана по вольной борьбе для участия в чемпионате Азии 2026 года. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.
По его данным, турнир пройдет 6-12 апреля в Бишкеке.
В состязаниях среди женщин будут разыграны 10 комплектов медалей, за которые будут бороться 9 спортсменок.
Состав сборной:
- до 53 килограммов — Азиза Келдибекова;
- до 55 килограммов — Арууке Кадырбек кызы;
- до 57 килограммов — Танчолпон Кыбалбекова;
- до 59 килограммов — Сезим Жуманазарова;
- до 62 килограммов — Дилназ Сазанова;
- до 65 килограммов — Гульнура Таштанбекова;
- до 68 килограммов — Мээрим Жуманазарова;
- до 72 килограммов — Нурзат Нуртаева;
- до 76 килограммов — Айпери Медет кызы.