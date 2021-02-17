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Спорт

Первая гимнастка КР получила звание мастера спорта международного класса

Впервые в истории художественной гимнастики Кыргызстана гимнастке Агате Быковской присвоено звание мастера спорта международного класса. Информацию об этом подтвердили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Отмечается, что звание присвоено согласно Единой спортивной классификации Кыргызстана. Кроме Агаты Быковской, в этом году его получила Дарья Шлей, которая занимается таэквондо ИТФ. Звания «Мастер спорта КР» также присвоены 13 спортсменам, представляющим различные виды спорта.

«Федерация гимнастики Кыргызстана подала в Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта новую уточненную классификацию по присвоению званий. На основании этой классификации Агата Быковская попал в разряд спортсменов, которые имеют право на получение звания «Мастер спорта международного класса». Изменения в классификацию внесены для того, чтобы гимнастика в Кыргызстане развивалась, чтобы у девочек был стимул заниматься. Ведь раньше получить звание можно было, только войдя в тройку лидеров на Олимпийских играх или на чемпионате Азии. Но это очень тяжело, но нужно поощрять спортсменок, которые тренируются и принимают участие в международных турнирах», — рассказал 24.kg президент Федерации художественной гимнастики Кыргызстана Асад Асадов.

24.kg
Фото 24.kg. Агата Быковская стала первой гимнасткой, получившей звание мастера спорта международного класса

Агата Быковская — трехкратная чемпионка Кыргызстана, многократная чемпионка Бишкека, призер международных турниров, проводимых под эгидой Международной федерации художественной гимнастики. Кроме того, Агата Быковская является финалисткой международного турнира Grazia Cup в Будапеште, «Ярославская весна», трехкратная участница Гран-При Москва, этапов кубка мира. Первым тренером Агаты Быковской была заслуженный тренер Кыргызстана Светлана Моисеева. Сейчас она тренируется под руководством Натальи Рентель.
Ссылка: https://24.kg/sport/183829/
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