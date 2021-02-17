Первая гимнастка КР получила звание мастера спорта международного класса

Впервые в истории художественной гимнастики Кыргызстана гимнастке Агате Быковской присвоено звание мастера спорта международного класса. Информацию об этом подтвердили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Отмечается, что звание присвоено согласно Единой спортивной классификации Кыргызстана. Кроме Агаты Быковской, в этом году его получила Дарья Шлей, которая занимается таэквондо ИТФ. Звания «Мастер спорта КР» также присвоены 13 спортсменам, представляющим различные виды спорта.
Агата Быковская — трехкратная чемпионка Кыргызстана, многократная чемпионка Бишкека, призер международных турниров, проводимых под эгидой Международной федерации художественной гимнастики. Кроме того, Агата Быковская является финалисткой международного турнира Grazia Cup в Будапеште, «Ярославская весна», трехкратная участница Гран-При Москва, этапов кубка мира. Первым тренером Агаты Быковской была заслуженный тренер Кыргызстана Светлана Моисеева. Сейчас она тренируется под руководством Натальи Рентель.