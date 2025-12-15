22:07
Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Барселону» за 10 миллиардов евро

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман рассматривает возможность подачи предложения о покупке футбольного клуба «Барселона» в размере 10 миллиардов евро. Об этом сообщил журналист программы El Chiringuito Франсуа Гальярдо в своей социальной сети X, пишет Forbes.ru.

По информации Goal, финансирование сделки может осуществить Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который возглавляет принц. Такая сумма позволила бы полностью погасить долги каталонского клуба, которые, по некоторым оценкам, превышают 2,5 миллиарда евро.

Основным препятствием для покупки может стать модель собственности «Барселоны»: клуб принадлежит своим членам — «сосьос», которые контролируют выборы президента и ключевые решения.

Мухаммед ибн Салман через PIF уже владеет английским «Ньюкасл Юнайтед», приобретенным в 2021 году.
Ссылка: https://24.kg/sport/354687/
