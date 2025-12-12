Поклонникам любой команды придется заплатить за билеты на матчи мундиаля, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году, до $6 тысяч 900 (примерно 5 тысяч 875 евро), если команда дойдет до финала, подсчитала международная ассоциация болельщиков Football Supporters Europe, пишет DW.

Организация критикует FIFA такие расценки и требует приостановить продажу билетов и скорректировать цены.

В сравнении с ЧМ-2022 в Катаре цены на матчи ЧМ в США выросли впятеро, отмечают в FSE. К примеру, билет на финальную игру мундиаля в 2022 году стоил $604, а в США он обойдется в $4 тысячи 185. А особенно жесткую критику вызвал тот факт, что для членов национальных ассоциаций болельщиков в большинстве своем не будут доступны билеты самой дешевой 4-й категории в фан-секторе— FIFA впервые в истории отдает их в свободную продажу с динамическим ценообразованием, следует из данных ассоциации.

«Это колоссальное предательство традиций чемпионата мира и игнорирование вклада болельщиков в это зрелище», — пишет в своем заявлении FSE.

Продажа билетов на ЧМ-2026 для членов национальных футбольных ассоциаций должна стартовать в январе. Само же проведение мундиаля запланировано с 14 июня по 19 июля 2026 года.