Мэр Бишкека сыграл в настольный теннис с юными спортсменами

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сыграл в настольный теннис с юными спортсменами на открытии в спорткомплексе «Жаштык» международного юношеского клубного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В своем выступлении градоначальник подчеркнул, что столичная мэрия уделяет особое внимание развитию спорта, поддержке молодежи и продвижению здорового образа жизни.

Как почетному гостю мероприятия, ему предоставили право выполнить первую символическую подачу, после чего Айбек Джунушалиев сыграл несколько партий с юными спортсменами, поддержав участников чемпионата.

Организатором соревнований выступает объединение юридических лиц «Ассоциация настольного тенниса» совместно с муниципалитетом.

Чемпионат продлится до 30 ноября и соберет юных спортсменов из соседних стран для честной борьбы и ярких побед.