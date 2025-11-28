14:45
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Спорт

В одном из банков Кыргызстана заметили Солa Кэмпбелла

В Кыргызстане заметили знаменитого английского футболиста Сола Кэмпбелла. Он посетил один из коммерческих банков в Бишкеке. Фотографии с его участием быстро разлетелись по соцсетям.

Пользователи гадают, что именно привело легенду английской сборной в Кыргызстан — личные дела, консультации, участие в проекте или возможные инвестиции. Официальных комментариев от банка или самого спортсмена пока нет.

из интернета
Фото из интернета. В Кыргызстане заметили знаменитого английского футболиста Сола Кэмпбелла
Сол Кэмпбелл — один из самых известных защитников в истории английского футбола. Родился в 1974 году, выступал за «Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут» и сборную Англии.

Кэмпбелл дважды становился чемпионом Англии, а в составе «Арсенала» вошел в легендарный сезон «непобедимых», когда клуб не проиграл ни одного матча в Премьер-лиге. Участвовал в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. После завершения карьеры работал тренером и общественным деятелем.
Ссылка: https://24.kg/sport/352656/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки проиграли сборной Узбекистана
Отбор на Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по футболу разгромила Гуам
Отбор на Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во время турнира
Отбор на Кубок Азии по футболу U-17. Сборная Кыргызстана уступила Пакистану
В футбольном клубе «Азия» Омурбека Бабанова назначен главный тренер
Против насилия. Футболисты Италии вышли на поле в майках с женскими именами
CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Туркменистана
Отбор на Кубок Азии по футболу U-17. Сборная Кыргызстана уступила Йемену
CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Ирана
Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-17 2026 года
Популярные новости
В&nbsp;футбольном клубе &laquo;Азия&raquo; Омурбека Бабанова назначен главный тренер В футбольном клубе «Азия» Омурбека Бабанова назначен главный тренер
Отбор на&nbsp;Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во&nbsp;время турнира Отбор на Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во время турнира
Отбор на&nbsp;Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу разгромила Гуам Отбор на Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по футболу разгромила Гуам
Кыргызстанец Ызат Ратбеков стал чемпионом Кубка мира по&nbsp;бильярдному спорту Кыргызстанец Ызат Ратбеков стал чемпионом Кубка мира по бильярдному спорту
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
14:38
Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабря ее начнут украшать Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабр...
14:35
В США приостановят всю миграцию из стран «третьего мира»
14:33
Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
14:28
В одном из банков Кыргызстана заметили Солa Кэмпбелла
14:23
«Аэрофлот» доставил почти полмиллиона пассажиров в/из Кыргызстана