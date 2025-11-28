В одном из банков Кыргызстана заметили Солa Кэмпбелла

В Кыргызстане заметили знаменитого английского футболиста Сола Кэмпбелла. Он посетил один из коммерческих банков в Бишкеке. Фотографии с его участием быстро разлетелись по соцсетям.

Пользователи гадают, что именно привело легенду английской сборной в Кыргызстан — личные дела, консультации, участие в проекте или возможные инвестиции. Официальных комментариев от банка или самого спортсмена пока нет.

Сол Кэмпбелл — один из самых известных защитников в истории английского футбола. Родился в 1974 году, выступал за «Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут» и сборную Англии.

Кэмпбелл дважды становился чемпионом Англии, а в составе «Арсенала» вошел в легендарный сезон «непобедимых», когда клуб не проиграл ни одного матча в Премьер-лиге. Участвовал в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. После завершения карьеры работал тренером и общественным деятелем.