Огонь зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, зажжен в Древней Олимпии. Об этом сообщает RT.

На мероприятии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас, глава МОК Кирсти Ковентри, руководитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр — 2026 Джованни Малаго.

Отмечается, что из-за непогоды церемонию перенесли из античного стадиона Древней Олимпии в Археологический музей.

В заключительной части церемонии верховная жрица, роль которой исполняет актриса Мэри Мина, передала огонь призеру Олимпийских игр — 2024 по академической гребле Петросу Гайдатзису.

Эстафета олимпийского огня завершится на Олимпийском стадионе в Милане 6 февраля.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время Игр-2026.