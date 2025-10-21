В Кыргызстане пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях

С 10 по 16 ноября Кыргызстан впервые в истории проведет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщили организаторы.
Турнир соберет спортсменов-туристов со всего мира, которые будут бороться за место на пьедестале в суровых горных условиях Тянь-Шаня.
«Для нас большая честь принять этап Кубка мира. Кыргызстан — горная страна, и нет более подходящего места для соревнований такого уровня. Мы уверены, что наши горы, гостеприимство и организация мероприятия оставят у всех участников и гостей самые положительные впечатления», — заявил президент Федерации спортивного туризма Владимир Агафонов.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из государств — участников Международной федерации спортивного туризма, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и другие.
Главными целями события являются продвижение КР, развитие спорта, популяризация спортивного туризма и укрепление международных связей.
Справка 24.kg
Кубок мира по спортивному туризму на горной дистанции — это международные соревнования, где сильнейшие команды из разных стран проходят специально подготовленный маршрут на естественном скальном рельефе, используя альпинистскую технику. Участники демонстрируют скорость, слаженность, умение работать со специальным снаряжением на подъемах, траверсах и спусках, включая элементы спасательной техники. Эти соревнования объединяют спорт, экстремальное мастерство и командную работу.