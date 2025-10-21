В Кыргызстане пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях

С 10 по 16 ноября Кыргызстан впервые в истории проведет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщили организаторы.

Турнир соберет спортсменов-туристов со всего мира, которые будут бороться за место на пьедестале в суровых горных условиях Тянь-Шаня.

Мероприятие пройдет в окрестностях Оша, на скальном массиве горы Керме-Тоо. Здесь будет подготовлена специальная скальная дистанция, позволяющая участникам продемонстрировать мастерство и знание техники горного туризма и альпинизма.

«Для нас большая честь принять этап Кубка мира. Кыргызстан — горная страна, и нет более подходящего места для соревнований такого уровня. Мы уверены, что наши горы, гостеприимство и организация мероприятия оставят у всех участников и гостей самые положительные впечатления», — заявил президент Федерации спортивного туризма Владимир Агафонов.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из государств — участников Международной федерации спортивного туризма, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и другие.

Главными целями события являются продвижение КР, развитие спорта, популяризация спортивного туризма и укрепление международных связей.