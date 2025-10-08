23:26
III Игры СНГ. Сборная Кыргызстана заняла шестое место в медальном зачете

Сборная Кыргызстана по итогам III Игр стран СНГ заняла шестое место в медальном зачете. Об этом сообщается на сайте соревнований.

У нашей команды 25 наград: одно золото, 15 серебряных и девять бронзовых.

Лидером турнира стала сборная России, которая выиграла 231 медаль, включая 130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых. Вторыми стали спортсмены Азербайджана с 184 медалями (33 золотые, 56 серебряных и 95 бронзовых). Третье место заняла Беларусь с 122 наградами (32 золотые, 38 серебряных и 52 бронзовые).

III Игры стран СНГ прошли в семи городах Азербайджана. В программу были включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых разыграли 505 комплектов медалей.

КР представляли 126 спортсменов. 
