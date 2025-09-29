Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль, сообщает Associated Press.

Сначала он протащил корабль, а потом, чтобы подтвердить свое достижение, стянул два судна общим весом около 1 тысячи 150 тонн. Теперь атлет хочет отправить видео и фотографии в Книгу рекордов Гиннеса для оценки. Текущий рекорд составляет 614 тонн.