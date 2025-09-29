Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль, сообщает Associated Press.
Сначала он протащил корабль, а потом, чтобы подтвердить свое достижение, стянул два судна общим весом около 1 тысячи 150 тонн. Теперь атлет хочет отправить видео и фотографии в Книгу рекордов Гиннеса для оценки. Текущий рекорд составляет 614 тонн.
Ашраф Махрус установил свое достижение на берегу Красного моря в Хургаде.
Ранее спортсмен протянул поезд и локомотив, а в марте этого года был занесен в Книгу рекордов за протяжку поезда весом 279 тонн, а также за рекорд по буксировке локомотива.