Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль

Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль, сообщает Associated Press.  
 

Сначала он протащил корабль, а потом, чтобы подтвердить свое достижение, стянул два судна общим весом около 1 тысячи 150 тонн. Теперь атлет хочет отправить видео и фотографии в Книгу рекордов Гиннеса для оценки. Текущий рекорд составляет 614 тонн.

Ашраф Махрус установил свое достижение на берегу Красного моря в Хургаде.

Ранее спортсмен протянул поезд и локомотив, а в марте этого года был занесен в Книгу рекордов за протяжку поезда весом 279 тонн, а также за рекорд по буксировке локомотива.
