Концерт певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро попал в Книгу рекордов Гиннесса

Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннесса, установив лучший результат посещаемости концерта среди женщин-исполнителей.

В Рио-де-Жанейро состоялся грандиозный бесплатный концерт Леди Гаги, который вошел в историю как самое массовое сольное выступление женщины-артиста, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото СМИ. Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннесса, установив лучший результат посещаемости концерта среди женщин-исполнителей

Мероприятие прошло на знаменитом пляже Копакабана и собрало, по оценкам, около 2,5 миллиона зрителей. Это первое за последние 13 лет выступление певицы в Бразилии, и оно побило рекорд Мадонны, установленный годом ранее — 4 мая 2024-го, когда ее концерт на той же площадке посетили примерно 1,6 миллиона человек.

Оба шоу были частью серии бесплатных мероприятий, организованных компанией Live Nation совместно с туристическим департаментом Рио-де-Жанейро. Ожидается, что концерт Леди Гаги принесет более $100 миллионов в экономику города благодаря потоку туристов и активности местного бизнеса.

Несмотря на новый женский рекорд, абсолютным лидером по числу зрителей остается Род Стюарт. Его новогоднее выступление на Копакабане в 1994 году привлекло, по разным сведениям, до 3,5 миллиона человек.