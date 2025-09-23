09:42
Отбор на Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины

В Бишкеке проходят отборочные матчи Кубка Азии — 2026 по футзалу. Об этом сообщается на официальной странице сборной Кыргызстана.

Накануне команда КР обыграла сборную Палестины со счетом 2:1.

Голы забили Шохрух Махмадаминов и Мухамед Аскарбеков.

Напомним, национальная сборная Кыргызстана по футзалу попала в группу F. Ранее наша команда обыграла Восточный Тимор (9:1), а 24 сентября встретится с Узбекистаном.

В финальный этап пройдут восемь команд, занявших первые места в группах, семь лучших команд со второго места, а также страна-хозяйка — Индонезия.
