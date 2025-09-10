Боксер из Кыргызстана Алмаз Орозбеков проиграл бой олимпийскому чемпиону из Кубы Эрисланди Альваресу на чемпионате мира в Ливерпуле. Об этом сообщается на сайте World boxing.

Он выступал в весовой категории до 65 килограммов, где стартовал со стадии 1/16 финала.

В первом поединке он победил соперника из Болгарии Викторио Илиева со счетом 5:0.

В 1/8 финала его оппонентом стал первый номер турнира Эрисланди Альварес. Кыргызстанец проиграл чемпиону со счетом 3:1. По итогам трех раундов судьи отдали победу кубинцу раздельным решением.

Ранее сообщалось, что Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали чемпионата мира по боксу.