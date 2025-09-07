Кубок Азии: Отборочный матч Кыргызстана и Узбекистана закончился ничьей

В Бишкеке 6 сентября прошли матчи второго тура отборочного турнира молодежного Кубка Азии среди олимпийских сборных (U-23), финальная стадия которого состоится в 2026 году в Саудовской Аравии.

Фото Кыргызского футбольного союза

Наша команда открыла счет буквально сразу - на 16-й секунде матча, когда Бекназ Алмазбеков уверенно отправил мяч в ворота соперника.

На 11-й минуте узбекистанцы смогли забить ответный гол, к концу первого тайма им удалось забить еще один мяч.

На 57-й минуте на поле вышел Арсен Шаршенбеков, который сравнял счет.

Игра завершилась со счетом 2:2.

По итогам двух туров сборные Кыргызстана и Узбекистана имеют по 4 очка и делят первое место в группе.

9 сентября сборная Кыргызстана встретится на поле с соперниками из Шри-Ланки.