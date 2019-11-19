Сборная Кыргызстана выиграла 10 медалей на Кубке мира по мас-рестлингу

Фото ГАМФКиС. Эпизод Кубка мира по мас-рестлингу

Сборная Кыргызстана выиграла 10 медалей в финале Кубка мира по мас-рестлингу (перетягиванию палки). Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел 14-18 ноября в Польше. Участвовали 127 атлетов из 20 стран. КР представляли 10 спортсменов. В их активе три золотые, две серебряные и пять бронзовых наград.

Фото ГАМФКиС. Награды призеров Кубка мира по мас-рестлингу

Чемпионами стали Атайбек уулу Келдибек, Назия Майлибашева и Дильдора Рахманова. Вторую ступень пьедестала заняли Азамат Асанов и Айгерим Жайлобекова, третью — Кудайназар Алимов, Чыныбек уулу Русланбек, Эмиль Мусуралиев, Ринад Асаналиев и Айжан Анарбекова.

В общекомандном зачете сборная КР стала второй.