20:40
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Чемпионат Азии по борьбе (U-23). Кыргызстанцы завоевали еще три медали

Фото UWW. Нурзат Нуртаева

Во Вьетнаме продолжается молодежный чемпионат Азии по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 70 килограммов Адис Рахат уулу победил спортсменов из Вьетнама и Таджикистана. В финале он уступил борцу из Казахстана. У кыргызстанца – серебро.

Мухаммадрасул Салиев (до 57 килограммов) боролся за третье место с соперником из Индии. Наш спортсмен оказался сильнее. Он завоевал бронзу.

В весовой категории до 65 килограммов Дильназ Сазанова победила спортсменок из Вьетнама, Монголии и Казахстана и уступила представительнице Индии. В итоговом протоколе у кыргызстанки третье место.

Ранее кыргызстанка Нурзат Нуртаева выиграла золотую медаль молодежного чемпионата Азии по борьбе.
Ссылка: https://24.kg/sport/333593/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой Азии по борьбе (U-23)
Чемпионат Азии по греко-римской борьбе (U-23). Сборная КР заняла второе место
Борцы Нурболот Бердикулов и Кайыргул Шаршебаева выиграли серебро чемпионата Азии
Борец из Кыргызстана Асан Жанышов стал чемпионом Азии (U-23)
Арууке Кадырбек кызы завоевала серебро чемпионата Азии по борьбе (U-23)
Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей
Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по борьбе
Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt
Узур Джузупбеков поднялся на 5-е место в рейтинге сильнейших борцов мира
Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанец Тайырбек Жумашбек уулу завоевал золото
Популярные новости
Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по борьбе
Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу (U-20) заняла второе место Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) заняла второе место
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе (U-23). У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;первый день семь медалей Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей
Сборная Кыргызстана стала обладателем Гран-при фестиваля &laquo;Арт-футбол 2025&raquo; Сборная Кыргызстана стала обладателем Гран-при фестиваля «Арт-футбол 2025»
Бизнес
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
KFC Night Run&nbsp;&mdash; 2025: тысячи бегунов и&nbsp;незабываемая атмосфера вечерней столицы KFC Night Run — 2025: тысячи бегунов и незабываемая атмосфера вечерней столицы
Максимум свободы без лишних затрат: &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA! Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!
20 июня, пятница
20:34
Чемпионат Азии по борьбе (U-23). Кыргызстанцы завоевали еще три медали Чемпионат Азии по борьбе (U-23). Кыргызстанцы завоевали...
20:23
МЧС КР передали оборудование для модернизации системы раннего оповещения
20:02
На озере Сон-Куль у браконьеров изъяли оружие и километры рыболовных сетей
19:54
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой Азии по борьбе (U-23)
19:42
Скверы и аллеи Бишкека погибают от засухи