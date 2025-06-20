Чемпионат Азии по борьбе (U-23). Кыргызстанцы завоевали еще три медали

Во Вьетнаме продолжается молодежный чемпионат Азии по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 70 килограммов Адис Рахат уулу победил спортсменов из Вьетнама и Таджикистана. В финале он уступил борцу из Казахстана. У кыргызстанца – серебро.

Мухаммадрасул Салиев (до 57 килограммов) боролся за третье место с соперником из Индии. Наш спортсмен оказался сильнее. Он завоевал бронзу.

В весовой категории до 65 килограммов Дильназ Сазанова победила спортсменок из Вьетнама, Монголии и Казахстана и уступила представительнице Индии. В итоговом протоколе у кыргызстанки третье место.

Ранее кыргызстанка Нурзат Нуртаева выиграла золотую медаль молодежного чемпионата Азии по борьбе.