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Спорт

Бокс включили в программу Олимпийских игр — 2028 в Лос‑Анджелесе

Бокс включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе (США). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Решение принято на 144‑й сессии Международного олимпийского комитета в Греции.

МОК до этого направил национальным олимпийским комитетам письмо, в котором запретил любое взаимодействие с национальными боксерскими федерациями, входящими в Международную ассоциацию бокса (IBA). В июне 2023-го МОК лишил IBA признания.

Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на мировом уровне.

Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля.

Ссылка: https://24.kg/sport/323525/
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