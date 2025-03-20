Бокс включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе (США). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Решение принято на 144‑й сессии Международного олимпийского комитета в Греции.

МОК до этого направил национальным олимпийским комитетам письмо, в котором запретил любое взаимодействие с национальными боксерскими федерациями, входящими в Международную ассоциацию бокса (IBA). В июне 2023-го МОК лишил IBA признания.

Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на мировом уровне.

Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля.