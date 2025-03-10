20:30
USD 87.45
EUR 94.54
RUB 0.98
Спорт

Футболистки из Кыргызстана заняли третье место на турнире CAFA U17

Женская сборная Кыргызстана по футболу (U17) заняла третье место в международном турнире CAFA, который накануне завершился в Душанбе. Об этом сообщает футбольная ассоциация в соцсетях.

В первой игре наша сборная оказалась сильнее Таджикистана, затем уступила иранкам и сыграла вничью с узбекскими футболистками.

Матчи прошли в один круг. Победитель определился по наибольшему количеству очков. В итоговом протоколе первое место у сборной Узбекистана, второе — у команды Ирана.

Кыргызстанки также получили награду Fair Play.
Ссылка: https://24.kg/sport/322294/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекский футболист стал лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити»
Айдана Оторбаева о женском футболе в Кыргызстане и своих воспоминаниях об играх
Женская сборная Кыргызстана по футболу потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА
Футболистки из Кыргызстана начали с победы турнир CAFA U17
В футболе вводят новые правила для вратарей
«Алга-Бишкек» футбол клубуна жаңы директор дайындалды
В футбольном клубе «Алга-Бишкек» новый директор
УЕФАнын Чемпиондор Лигасынын 1/8 финалы башталат
Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча чемпионаты башталат. Ырааттама
Чемпионат Кыргызстана по футболу начнется 4 марта. Расписание
Популярные новости
Узбекский футболист стал лучшим игроком месяца в&nbsp;&laquo;Манчестер Сити&raquo; Узбекский футболист стал лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити»
Женская сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу потеряла семь позиций в&nbsp;рейтинге ФИФА Женская сборная Кыргызстана по футболу потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА
Айдана Оторбаева о&nbsp;женском футболе в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;своих воспоминаниях об&nbsp;играх Айдана Оторбаева о женском футболе в Кыргызстане и своих воспоминаниях об играх
Смешанные единоборства (ММА) включены в&nbsp;программу Азиатских игр Смешанные единоборства (ММА) включены в программу Азиатских игр
Бизнес
Один тариф на&nbsp;всех: MEGA делает связь удобнее и&nbsp;дешевле! Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
10 марта, понедельник
20:23
Красивые номера ID-карт в Узбекистане будут продавать по повышенной стоимости Красивые номера ID-карт в Узбекистане будут продавать п...
20:01
Футболистки из Кыргызстана заняли третье место на турнире CAFA U17
19:35
Единые электронные подписи внедряют страны ЕАЭС
19:17
Пожар в НИИХСиТО. Минздрав наградил медиков, дежуривших в ночь инцидента
19:12
В Ошской детской больнице установлен современный цифровой рентген-аппарат