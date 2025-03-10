Футболистки из Кыргызстана заняли третье место на турнире CAFA U17

Женская сборная Кыргызстана по футболу (U17) заняла третье место в международном турнире CAFA, который накануне завершился в Душанбе. Об этом сообщает футбольная ассоциация в соцсетях.

В первой игре наша сборная оказалась сильнее Таджикистана, затем уступила иранкам и сыграла вничью с узбекскими футболистками.

Матчи прошли в один круг. Победитель определился по наибольшему количеству очков. В итоговом протоколе первое место у сборной Узбекистана, второе — у команды Ирана.

Кыргызстанки также получили награду Fair Play.