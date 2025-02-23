Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы примут участие в турнире Лиги Поддубного

В Алматы 25 февраля состоится большой профессиональный турнир по спортивной борьбе PWL 8, организованный Борцовской лигой Поддубного. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Среди участников кыргызстанка Айпери Медет кызы. Она встретится с Жамилей Бакбергеновой из Казахстана.

Соперником еще одного представителя КР Акжола Махмудова станет Ибрагим Ганем из Франции.

Всего на турнире Professional Wrestling League 8 в Алматы примут участие 19 борцов из 11 стран.

Борцовская лига Поддубного — профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом.