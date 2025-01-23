Лига чемпионов по футболу. Завершился седьмой тур

В ночь на 23 января сыграны оставшиеся матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Результаты можно посмотреть по ссылке.

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«Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0. «Фейеноорд» разгромил «Баварию» (3:0), а «Реал» — «Ред Булл» (5:1). «Арсенал» обыграл «Динамо», «Милан» — «Жирону», «Интер» — «Спарту» и «Шахтер» — «Брест». «РБ Лейпциг» одержал победу над «Спортингом».

Лидером таблицы остается «Ливерпуль» — единственная команда, выигравшая все матчи на общем этапе.

В этом году турнир проходит в новом формате. Главное изменение заключается в отказе от группового этапа в его привычной форме. С сезона-2024/2025 в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов, в стадию плей-офф пройдут 24 из них.

Финал состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года.

Подробнее ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.