15:41
USD 87.45
EUR 91.15
RUB 0.88
Спорт

Лига чемпионов по футболу. Завершился седьмой тур

Фото УЕФА. Матч «Реал» — «Ред Булл»

В ночь на 23 января сыграны оставшиеся матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Результаты можно посмотреть по ссылке.

Читайте по теме
Лига чемпионов по футболу. Шесть клубов лишились шанса пройти в плей-офф

«Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0. «Фейеноорд» разгромил «Баварию» (3:0), а «Реал» — «Ред Булл» (5:1). «Арсенал» обыграл «Динамо», «Милан» — «Жирону», «Интер» — «Спарту» и «Шахтер» — «Брест». «РБ Лейпциг» одержал победу над «Спортингом».

Лидером таблицы остается «Ливерпуль» — единственная команда, выигравшая все матчи на общем этапе.

В этом году турнир проходит в новом формате. Главное изменение заключается в отказе от группового этапа в его привычной форме. С сезона-2024/2025 в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов, в стадию плей-офф пройдут 24 из них.

Финал состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года.

Подробнее ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/317727/
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
Лига чемпионов по футболу. Шесть клубов лишились шанса пройти в плей-офф
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы (U-20) дагы испан клубун утуп алды
Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла еще один испанский клуб
Валерий Кичин будет играть в футбольном клубе «Барс» (Каракол)
Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла испанский клуб
Сын Камчыбека Ташиева заключил контракт со словацким футбольным клубом
Кыргызстандын Премьер-Лигасынын 33 мыкты футболчусу аталды
RuStat назвал 33 лучших футболиста кыргызской Премьер-лиги сезона 2024 года
Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) проиграла испанскому клубу
Кыргызстанец Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в московском «Торпедо»
Популярные новости
Лига чемпионов по&nbsp;футболу. Шесть клубов лишились шанса пройти в&nbsp;плей-офф Лига чемпионов по футболу. Шесть клубов лишились шанса пройти в плей-офф
Валерий Кичин будет играть в&nbsp;футбольном клубе &laquo;Барс&raquo; (Каракол) Валерий Кичин будет играть в футбольном клубе «Барс» (Каракол)
Определились чемпионы Кыргызстана по&nbsp;дзюдо Определились чемпионы Кыргызстана по дзюдо
Отбор этапа Кубка Азии по&nbsp;футзалу. Кыргызстанки обыграли команду Индии Отбор этапа Кубка Азии по футзалу. Кыргызстанки обыграли команду Индии
Бизнес
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
23 января, четверг
15:28
Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России станет невозможно Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России с...
15:20
Нацбанк потратит на запуск цифрового сома около $5 миллионов
15:06
В ЦИК рассказали, кто займет место Женишбека Токторбаева в Жогорку Кенеше
14:43
Генсек ООН: Отказ от климатических обязательств — недальновидно и эгоистично
14:35
Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA