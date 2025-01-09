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Спорт

Защитник сборной Кыргызстана по футболу подписал контракт с индонезийским клубом

Защитник сборной Кыргызстана Тамирлан Козубаев подписал контракт с индонезийским клубом «Персита». Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Ранее Тамирлан Козубаев выступал за гонконгский «Истерн», где провел 75 матчей, забил девять голов и отдал три голевые передачи. Он был капитаном клуба и был признан лучшим защитником клуба сезона — 2023-2024. Стал обладателем Кубка страны 2024 года в составе этого клуба.

КФС
Фото КФС

«Мы гордимся успехами Тамирлана и желаем ему удачи в новом клубе!» — отметили в КФС.
Ссылка: https://24.kg/sport/316305/
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