Защитник сборной Кыргызстана по футболу подписал контракт с индонезийским клубом

Защитник сборной Кыргызстана Тамирлан Козубаев подписал контракт с индонезийским клубом «Персита». Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Ранее Тамирлан Козубаев выступал за гонконгский «Истерн», где провел 75 матчей, забил девять голов и отдал три голевые передачи. Он был капитаном клуба и был признан лучшим защитником клуба сезона — 2023-2024. Стал обладателем Кубка страны 2024 года в составе этого клуба.

Фото КФС

«Мы гордимся успехами Тамирлана и желаем ему удачи в новом клубе!» — отметили в КФС.