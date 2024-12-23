Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев выиграл золото на международном турнире в Казахстане.

В Таразе состоялись соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти Динмухамеда Кунаева. Кыргызстан представил на турнире 21 спортсмена.

Фото из архива. Борец Эрназар Акматалиев выиграл золото на международном турнире в Казахстане

Эрназар Акматалиев (весовая категория до 70 килограммов) стал лучшим, занял первое место.

Члены сборной КР Алмаз Сманбеков (до 61 килограмма), Аден Сакыбаев (до 70 килограммов) и Орозобек Токтомамбетов (до 74 килограммов в своих весовых категориях завоевали бронзовые медали.

Напомним, Эрназар Акматалиев — серебряный призер чемпионата мира 2021 года. Участник Олимпийских игр в Токио и Олимпийских игр в Париже.