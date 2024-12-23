Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев выиграл золото на международном турнире в Казахстане.
В Таразе состоялись соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти Динмухамеда Кунаева. Кыргызстан представил на турнире 21 спортсмена.
Эрназар Акматалиев (весовая категория до 70 килограммов) стал лучшим, занял первое место.
Члены сборной КР Алмаз Сманбеков (до 61 килограмма), Аден Сакыбаев (до 70 килограммов) и Орозобек Токтомамбетов (до 74 килограммов в своих весовых категориях завоевали бронзовые медали.
Напомним, Эрназар Акматалиев — серебряный призер чемпионата мира 2021 года. Участник Олимпийских игр в Токио и Олимпийских игр в Париже.