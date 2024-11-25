Двукратный призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова в интервью «НТРК Спорт» поделилась спортивными и личными планами.

Спортсменка отметила, что в будущем видит себя в роли матери.

«Все нужно сделать в свое время. Я привыкла планировать, но некоторые вещи не получается делать по плану. Есть спорт, но есть жизнь и помимо него. Нужно уметь жить и обычной жизнью. Поэтому хочу привести в норму личную жизнь и через полтора-два года начать подготовку к Олимпиаде-2028», — сказала Айсулуу Тыныбекова.

Она отметила, что есть люди, которые нарушают ее личные границы.

«Некоторые хотят вмешиваться в мою личную жизнь. Мне это не нравится. Я хочу делиться в соцсетях своими спортивными достижениях, но не хочу публиковать то, как я провожу время с близкими», — подчеркнула борец.

Айсулуу Тыныбекова добавила, что не хочет идти в большую политику.

«Какое-то время хотела стать тренером, но вижу, что это неблагодарная работа. Спортсмены должны понять и ценить, сколько времени и сил тренеры тратят на них. Во-вторых, у меня жесткий характер. Многие не смогут выдержать его. Если я начала что-то, то должна добиться хорошего результата. У меня требования высокие. Не представляю, как буду тренировать детей. Возможно, могла бы работать со взрослыми спортсменами, которые знают, чего хотят и какой цели хотят достить», — сказала Айсулуу Тыныбекова.

Ранее спортсменка была избрана вице-президентом Федерации по женской борьбе Кыргызстана и заявила о продолжении карьеры.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок КР: обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Азии.