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Спорт

Айсулуу Тыныбекова опубликовала видеообращение. Что она сказала кыргызстанцам

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбекова записала видеообращение к кыргызстанцам.

«Я горжусь, что являюсь дочерью кыргызского народа, потому что у меня такие земляки, как вы. Еще раз скажу, что спорт научил меня быть сильной в такие моменты. У меня все хорошо. Японский народ показывает высокий уровень гостеприимства. Мечтаю, чтобы в будущем и Кыргызстан провел Олимпиаду у себя», — сказала спортсменка.

Она поблагодарила всех за добрые пожелания в ее адрес. «Пусть исполнится каждое ваше пожелание!» — отметила призер Олимпиады.

Напомним, четырехкратная чемпионка Азии и единственная чемпионка мира из Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова в финале уступила японке Юкако Каваи.
Ссылка: https://24.kg/sport/203393/
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