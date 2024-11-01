Кыргызстанец Гулжигит Алыкулов заявил о своем уходе из белорусской футбольной команды «Неман». Об этом сообщают СМИ.

Фото из архива. Кыргызстанец Гулжигит Алыкулов заявил о своем уходе из команды «Неман»

«Пока все мои мысли с «Неманом». Нужно доиграть чемпионат. А после я, скорее всего, перейду в другой клуб. Подробностей пока не знаю. Посмотрим», — цитируют футболиста журналисты.

Cейчас команда «Неман» находится на втором месте в таблице Высшей лиги. В ее активе 57 очков после 26 проведенных поединков.

Футбольный агент Владимир Осипов в разговоре с «РБ Спорт» отметил, что его клиентом, полузащитником клуба Высшей лиги Беларуси «Неман» и сборной Кыргызстана Гулжигитом Алыкуловым, интересуются две команды чемпионата России.

23-летний Алыкулов, выступавший ранее за «Дордой», «Алгу» и «Кайрат» из Алматы, защищает цвета «желто-зеленых» с августа 2023 года, имея трудовое соглашение до конца декабря 2024-го.

В сезоне-2024 он провел 24 матча в чемпионате Беларуси (семь забитых мячей и три отданные передачи), а также две встречи в квалификации Лиги чемпионов.

Рыночная стоимость Гулжигита Алыкулова оценена порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро.