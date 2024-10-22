Глава Азиатской футбольной конфедерации прибыл в Бишкек и встретился с Ташиевым

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с главой Азиатской футбольной конфедерации Салманом бин Ибрагим аль-Халифой, который прибыл в Бишкек с рабочим визитом.

Фото Кыргызского футбольного союза

Стороны обсудили вопросы развития футбола в Кыргызстане.

Салман бин Ибрагим аль-Халифа отметил, что футбол имеет огромное значение для общества, содействуя единству и здоровью людей. Он также выразил надежду на дальнейшее и успешное сотрудничество между АФК и КФС.

Камчыбек Ташиев рассказал, что в 2024 году КФС запустил 18 новых проектов, направленных на улучшение условий для футбольного развития в стране. В их числе реконструкция существующих стадионов и строительство новых спортивных объектов в различных регионах. Ожидается, что до конца года будет сдано в эксплуатацию 12 объектов.

По его словам, последние достижения сборных команд и развитие футбольной инфраструктуры свидетельствуют о том, что КФС активно работает над развитием футбола в стране и ставит перед собой амбициозные цели на ближайшее будущее.

Глава АФК примет участие в открытии Национальной футбольной академии и учебно-тренировочной базы ФК «Мурас Юнайтед».

«Национальная команда Кыргызстана досрочно завоевала путевку на Кубок Азии 2027 года, что стало историческим достижением для команды. Кроме того, сборная впервые вышла в третий квалификационный раунд отбора на чемпионат мира 2026 года, где сражается с сильными соперниками» — отметил он.