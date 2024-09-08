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Спорт

В Астане состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников

В Астане прошла церемония открытия V Всемирных игр кочевников.

Вначале состоялся традиционный парад спортивных делегаций государств-участников. Как страна-основатель Игр парад открыл Кыргызстан, а завершило государство-организатор Казахстан.

Как отмечают организаторы, в Играх в этом году принимают участие спортсмены из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также Австралии. Ожидается приезд представителей более 85 стран и около 3 тысяч участников. Всего будет разыграно 97 комплектов медалей.

По данным Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, КР представляют 253 спортсмена, которые будут участвовать в 21 виде. 

Зрителям показали театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевой цивилизации, а также сохранению нашего общего дома — Земли.

Выступая на церемонии открытия, президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил признательность лидерам братских государств, высоким гостям и спортсменам, прибывшим в Астану для участия в важном событии международного масштаба.

Мы благодарны кыргызским братьям, которые десять лет назад впервые организовали эти состязания. Эти Игры являются крупнейшими в мире соревнованиями по национальным видам спорта, можно сказать, Олимпиадой кочевников. Они продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне.

Касым-Жомарт Токаев

В церемонии открытия также принял участие лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.

По данным сайта Akorda.kz, почетными гостями мероприятия, состоявшегося на стадионе «Астана Арена», также стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-лидер Монголии Намбарын Энхбаяр, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган и другие официальные лица.

Мероприятия в Астане продлятся до 13 сентября. Всемирные игры кочевников проводятся по инициативе Кыргызстана с 2014 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/304390/
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