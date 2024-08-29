Дзюдоисту Эрлану Шерову подарят квартиру в Бишкеке. Сегодня на внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты одобрили проект постановления мэрии «О безвозмездной передаче муниципального жилого помещения чемпиону Азиатских игр».

Спортсмену передадут квартиру в микрорайоне «Тунгуч» путем приватизации на безвозмездной основе.

«Эрлан Шеров в 2018 году занимал первую строчку в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира по версии Международной федерации дзюдо, такой результат достигнут впервые в истории Кыргызстана. Выиграв золотую медаль Азиатских игр в 2023 году, а в 2024 году бронзовую медаль чемпионата мира (ОАЭ), он вошел в историю как первый дзюдоист Кыргызстана, завоевавший такие значимые для нашей страны награды, и гарантировал себе место на Олимпийских играх в Париже-2024, где будет выступать среди лучших дзюдоистов планеты», — говорится в справке-обосновании документа.

Эрлан Шеров 1998 года рождения, мастер спорта международного класса КР по дзюдо, воспитанник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, победитель чемпионата Азии 2023 года.