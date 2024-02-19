Кыргызстан отстал от своих соседей по футболу, считает Камчыбек Ташиев

«Мы среди своих соседей остались на последнем месте по футболу», — заявил сегодня на брифинге президент Кыргызского футбольного союза (КФС), глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«И Узбекистан, и Таджикистан, и Казахстан, и Туркменистан, и все другие страны ушли вперед, только мы, кыргызы, остались позади», — считает он.

Камчыбек Ташиев отметил необходимость принятия мер, чтобы догнать другие страны.

Отметим, сегодня на внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева избрали на пост президента КФС. Он будет возглавлять союз до апреля 2026 года. Камчыбек Ташиев был единственным кандидатом на место главы КФС.

Напомним, президент союза Медербек Сыдыков подал в отставку 29 января после неудачного выступления сборной Кыргызстана на Кубке Азии.