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Спорт

Штефан Таркович: Сейчас в сборной Кыргызстана по футболу собраны лучшие игроки

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Штефан Таркович прокомментировал результат игры против Саудовской Аравии. Его слова приводит Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

«Конечно, мы мотивировали футболистов на борьбу, но агрессивность игроков на поле мы не можем контролировать. В начале второго тайма была надежда, мы готовили команду к атакам. Но после красной карточки это стало практически невозможным. Результат 2:0 в игре, проведенной в таких сложных условиях, для нашей команды удовлетворительный. Очень плохо, что двое наших игроков покинули поле. Но, с другой стороны, я считаю, мы показали командную игру, ребята старались и боролись до конца.

У нас много игроков, которым нужно набраться опыта. В команде происходит процесс смены поколений, обновляется состав. Конечно, если не брать во внимание травмы, на мой взгляд, в команде собрались лучшие игроки страны. Мы делаем все возможное, чтобы развивать новых футболистов. Важно понимать, что этот процесс занимает много времени», — сказал главный тренер.

Сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии со счетом 0:2. Айзар Акматов и Кими Мерк получили красные карточки и были удалены с поля.

После двух туров кыргызстанцы находятся на последнем месте в группе F. 26 января они сыграют с Оманом.
Ссылка: https://24.kg/sport/284786/
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