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Спорт

Параазиада, игры боевых искусств и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев

17 октября. Товарищеский матч олимпийской сборной Кыргызстана. Саудовская Аравия

Кыргызстан — Саудовская Аравия.

17 октября. Турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 45. Абу-Даби

Кыргызстанец Ражабали Шайдуллаев встретится с представителем России Магомедом Аль-Абдуллахом, а Адис Таалайбек уулу — с россиянином Хабибом Набиевым.

19 октября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги

21-й тур: «Абдыш-Ата» — «Мурас»;
23-й тур: «Нефтчи» — «Илбирс».

21-30 октября. Всемирные игры боевых искусств. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Мероприятие объединит множество единоборств и боевых искусств, включая борьбу, айкидо, дзюдо, грэпплинг, джиу-джитсу, карате, кендо, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, сумо, саватэ, таэквондо, ушу, муай тай, армрестлинг и фехтование.

22 октября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 25-й тур

«Мурас» — «Кара-Балта»;
«Алга» — «Дордой»;
«Талант» — «Абдыш-Ата».

22-28 октября. Параазиатские игры. Ханчжоу (Китай)

В Играх примут участие 29 кыргызстанцев в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, теннис, плавание, шахматы и дзюдо. Расписание будет известно позже.
Ссылка: https://24.kg/sport/277188/
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