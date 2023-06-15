Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу о предстоящей игре с Ираном

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Штефан Таркович прокомментировал предстоящую встречу с командой Ирана и напомнил, что соперники входят в группу лучших азиатских команд. Мнение тренера опубликовал Кыргызский футбольный союз.

«Иран — фаворит не только нашей группы, но и всего турнира CAFA Cup. Они приехали на турнир в сильнейшем составе, в котором есть качественные и физически подготовленные игроки. Игроки Ирана продемонстрировали свою игру на недавнем чемпионате мира в Катаре. В матче против Афганистана они также показали свои амбиции и явно доминировали на протяжении всего матча. Они создали достаточное количество голевых моментов, из которых реализовали шесть. Иран однозначно входит в группу лучших азиатских команд», — сказал он.

Напомним, матч Кыргызстан — Иран состоится 16 июня на столичном стадионе имени Долона Омурзакова. Ранее сборная Кыргызстана по футболу одержала победу над сборной Афганистана со счетом 1:0.