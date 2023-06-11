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Спорт

Матч Кыргызстан — Афганистан: как болели Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев

Президент Садыр Жапаров вчера пришел на футбольный матч между сборными Кыргызстана и Афганистана, чтобы поддержать нашу команду.

Игра состоялась на столичном стадионе имени Долона Омурзакова. Матч проходил в рамках стартовавшего первого в истории международного турнира сборных Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Встречи соперников в рамках турнира пройдут с 10 по 20 июня в Ташкенте и Бишкеке между сборными Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана, Ирана, Омана, Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, вчера сборная Кыргызстана по футболу одержала победу над сборной Афганистана со счетом 1:0.

Болеть за отечественных футболистов пришли глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, заместители председателя кабмина Адылбек Касымалиев и Эдиль Байсалов, мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров и другие чиновники.
Ссылка: https://24.kg/sport/267797/
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