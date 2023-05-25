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Спорт

Кубок Азии по футболу (U 23). Стали известны соперники сборной Кыргызстана

Cегодня в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации состоялась жеребьевка на квалификационные игры Кубка Азии — 2024. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Подопечные Максима Лисицина попали в группу B со сборными Катара, Южной Кореи и Мьянмы.

КФС
Фото КФС. Состав группы В

Отборочные матчи пройдут 4-12 сентября 2023 года. Игры группы B состоятся в городе Чханвон (Южная Корея). За путевку в финальный этап азиатского первенства будут бороться 44 команды. Финальная стадия пройдет в Катаре 15 апреля — 3 мая 2024 года с участием 16 команд.

Кубок Азии U 23 является отборочным турниром Олимпиады в Париже 2024 года, на которую поедут три призера. Четвертая команда получит шанс сыграть в плей-офф.
Ссылка: https://24.kg/sport/266435/
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