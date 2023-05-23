23:00
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Спорт

Амбиции есть. Штефан Таркович озвучил шансы сборной Кыргызстана на Кубке Азии

На предстоящем Кубке Азии сборной Кыргызстана достались сильные соперники, учитывая это, команда постарается максимально подготовиться к играм. Об этом на своей первой пресс-конференции в Бишкеке сообщил главный тренер сборной Штефан Таркович.

«Я знаю, что наша команда играла в 2019 году на Кубке Азии, там тоже была непростая группа. Скажу так: цели будут ставиться выше. У нас очень сильные оппоненты, такие как сборная Саудовской Аравии, которая очень хорошо выступила на чемпионате мира. То же самое могу сказать о сборных Таиланда и Омана — тоже очень сильные соперники. Но у нас есть свои цели и амбиции. Мы постараемся максимально подготовиться к Кубку», — сказал он.

Напомним, ранее Кыргызский футбольный союз подписал контракт с новым главным тренером национальной сборной Штефаном Тарковичем. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.

Словацкому футболисту и тренеру 50 лет. Прежде он возглавлял сборную Словакии. На посту главного тренера Штефан Таркович добился выхода сборной на чемпионат Европы 2020-го. В июне 2022 года исполнительный комитет Словацкого футбольного союза уволил его с поста. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты сборной. В частности, за поражение от Казахстана в Лиге наций.

Александр Крестинин в начале апреля покинул пост главного тренера сборной КР по футболу.
Ссылка: https://24.kg/sport/266162/
просмотров: 3919
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров подписал указ по развитию футбола в Кыргызстане на 2024–2034 годы
Матч Кыргызстан — Китайский Тайбэй. Порядок обеспечат 2,5 тысячи милиционеров
Подписан указ о мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике
Женский хоккей, сурдотаэквондо и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Чемпионат Кыргызстана по футболу начнется 28 марта. Расписание
Отбор на чемпионат мира по футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле
Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир
Камчыбек Ташиев ФИФАнын өкүлдөрү менен футболду өнүктүрүү пландарын талкуулады
Камчыбек Ташиев обсудил с гостями из ФИФА планы по развитию футбола в стране
Популярные новости
Турнир по&nbsp;кок-бору &laquo;Нооруз 2024&raquo; завершился победой команды &laquo;Ынтымак&raquo; Турнир по кок-бору «Нооруз 2024» завершился победой команды «Ынтымак»
Отбор на&nbsp;чемпионат мира. Футболисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли у&nbsp;Китайского Тайбэя Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу играет с&nbsp;Китайским Тайбэем. Прямой эфир Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир
Отбор на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле Отбор на чемпионат мира по футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
25 марта, понедельник
22:51
В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду лекарств и ткани В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду лекарств и тка...
22:37
В Минсельхозе рассказали, где прибыльнее выращивать племенной скот
22:17
Садыр Жапаров подписал указ по развитию футбола в Кыргызстане на 2024–2034 годы
22:00
Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
21:48
Администрация президента ждет снижения учетной ставки Нацбанка в апреле