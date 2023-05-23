Амбиции есть. Штефан Таркович озвучил шансы сборной Кыргызстана на Кубке Азии

На предстоящем Кубке Азии сборной Кыргызстана достались сильные соперники, учитывая это, команда постарается максимально подготовиться к играм. Об этом на своей первой пресс-конференции в Бишкеке сообщил главный тренер сборной Штефан Таркович.

«Я знаю, что наша команда играла в 2019 году на Кубке Азии, там тоже была непростая группа. Скажу так: цели будут ставиться выше. У нас очень сильные оппоненты, такие как сборная Саудовской Аравии, которая очень хорошо выступила на чемпионате мира. То же самое могу сказать о сборных Таиланда и Омана — тоже очень сильные соперники. Но у нас есть свои цели и амбиции. Мы постараемся максимально подготовиться к Кубку», — сказал он.

Напомним, ранее Кыргызский футбольный союз подписал контракт с новым главным тренером национальной сборной Штефаном Тарковичем. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.

Словацкому футболисту и тренеру 50 лет. Прежде он возглавлял сборную Словакии. На посту главного тренера Штефан Таркович добился выхода сборной на чемпионат Европы 2020-го. В июне 2022 года исполнительный комитет Словацкого футбольного союза уволил его с поста. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты сборной. В частности, за поражение от Казахстана в Лиге наций.

Александр Крестинин в начале апреля покинул пост главного тренера сборной КР по футболу.