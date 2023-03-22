В Кыргызстане впервые пройдет турнир по конному спорту серии Maxima Masters

В Бишкеке 11-14 мая в рамках Евразийского командного турнира пройдет этап известной серии Maxima Masters. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

Спортсмены из стран Евразийской лиги выступят в золотом, серебряном и бронзовом турах и будут бороться за возможность выступить в финале клубной серии турниров.

Высота квалификационных маршрутов 115 сантиметров, 140 сантиметров и 150 сантиметров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAXIMA MASTERS (@maximamasters)

Главная особенность турнира в Кыргызстане — все участники получат двойные баллы.

Отмечается, что финал серии состоится 14-17 декабря в Maxima Park в Москве, общий призовой фонд — 10 миллионов рублей.