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Спорт

В Кыргызстане впервые пройдет турнир по конному спорту серии Maxima Masters

В Бишкеке 11-14 мая в рамках Евразийского командного турнира пройдет этап известной серии Maxima Masters. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

Спортсмены из стран Евразийской лиги выступят в золотом, серебряном и бронзовом турах и будут бороться за возможность выступить в финале клубной серии турниров.

Высота квалификационных маршрутов 115 сантиметров, 140 сантиметров и 150 сантиметров.

Главная особенность турнира в Кыргызстане — все участники получат двойные баллы.

Отмечается, что финал серии состоится 14-17 декабря в Maxima Park в Москве, общий призовой фонд — 10 миллионов рублей.
Ссылка: https://24.kg/sport/261307/
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