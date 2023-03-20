Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

16-26 марта. Кубок Азии по пляжному футболу. Паттайя (Таиланд)

Примут участие 16 команд. В 1/4 финала из каждой группы выходят по две команды. Сборная Кыргызстана играет в группе D.

17 марта, 19.30: Оман — Кыргызстан;

19 марта, 16.00: Кыргызстан — Палестина;

21 марта, 16.00: Кувейт — Кыргызстан.

19-27 марта. Чемпионат Кыргызстана по шахматам среди школьников. Ош

Чемпионат проводится отдельно среди девочек и мальчиков в соответствии с международными правилами шахмат FIDE в нескольких возрастных категориях.

20 марта. Турнир по смешанным единоборствам среди профессионалов WEF SELECTION. Бишкек

В турнире примут участие бойцы, выступающие в наилегчайшей весовой категории GRANDPRIX.

20-21 марта. «Финал четырех» по футзалу. Бишкек

В финальную часть из зоны Бишкека вышли «Дастан» и «Алай», из северной зоны — «Ынтымак» (Кант), четвертым клубом станет клуб из южной зоны — «Нефтчи» или «777-Агростайл».

20-25 марта. Международный турнир по боксу. Бишкек

Турнир посвящен памяти Героя Советского Союза Дуйшонкула Шопокова.

20-28 марта. Турнир по футболу Doha Cup-2023 (U 23). Доха (Катар)

Всего в турнире примут участие сборные десяти стран — Вьетнама, Ирака, Кувейта, Кыргызстана, Катара, Кореи, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланда. По результатам жеребьевки сборной Кыргызстана предстоят матчи со сборными Кувейта и Омана.

22 марта: Кувейт — Кыргызстан;

25 марта: Оман — Кыргызстан.

22 марта. Турнир по смешанным единоборствам OCTAGON 43. Алматы

В главном событии бойцовского шоу пройдет финал Гран-при в легчайшем весе, в котором сильнейшего определят казахстанец Айваз Айдинов (5-1) и Илимбек Акылбек уулу (6-1) из Кыргызстана.

22-28 марта. Турнир по футболу Tri-Nation International Football. Импхал (Индия)

Сборная Кыргызстана сыграет два товарищеских матча — с командами Индии и Мьянмы.

24-28 марта. Теннисный турнир «Нооруз-2023». Бишкек

Соревнования пройдут в возрастных подгруппах: 2011 года рождения и младше, 2010-2008 года рождения.

25-26 марта. Чемпионат Кыргызстана по армрестлингу. Бишкек

По итогам турнира сформируют национальные команды для участия в международных соревнованиях.



