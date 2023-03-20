04:21
USD 89.07
EUR 97.38
RUB 0.98
Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

 

16-26 марта. Кубок Азии по пляжному футболу. Паттайя (Таиланд)

Примут участие 16 команд. В 1/4 финала из каждой группы выходят по две команды. Сборная Кыргызстана играет в группе D.

17 марта, 19.30: Оман — Кыргызстан;
19 марта, 16.00: Кыргызстан — Палестина;
21 марта, 16.00: Кувейт — Кыргызстан.

19-27 марта. Чемпионат Кыргызстана по шахматам среди школьников. Ош

Чемпионат проводится отдельно среди девочек и мальчиков в соответствии с международными правилами шахмат FIDE в нескольких возрастных категориях.

20 марта. Турнир по смешанным единоборствам среди профессионалов WEF SELECTION. Бишкек

В турнире примут участие бойцы, выступающие в наилегчайшей весовой категории GRANDPRIX.

20-21 марта. «Финал четырех» по футзалу. Бишкек

В финальную часть из зоны Бишкека вышли «Дастан» и «Алай», из северной зоны — «Ынтымак» (Кант), четвертым клубом станет клуб из южной зоны — «Нефтчи» или «777-Агростайл».

20-25 марта. Международный турнир по боксу. Бишкек

Турнир посвящен памяти Героя Советского Союза Дуйшонкула Шопокова.

20-28 марта. Турнир по футболу Doha Cup-2023 (U 23). Доха (Катар)

Всего в турнире примут участие сборные десяти стран — Вьетнама, Ирака, Кувейта, Кыргызстана, Катара, Кореи, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланда. По результатам жеребьевки сборной Кыргызстана предстоят матчи со сборными Кувейта и Омана.

22 марта: Кувейт — Кыргызстан;
25 марта: Оман — Кыргызстан.

22 марта. Турнир по смешанным единоборствам OCTAGON 43. Алматы

В главном событии бойцовского шоу пройдет финал Гран-при в легчайшем весе, в котором сильнейшего определят казахстанец Айваз Айдинов (5-1) и Илимбек Акылбек уулу (6-1) из Кыргызстана.

22-28 марта. Турнир по футболу Tri-Nation International Football. Импхал (Индия)

Сборная Кыргызстана сыграет два товарищеских матча — с командами Индии и Мьянмы.

24-28 марта. Теннисный турнир «Нооруз-2023». Бишкек

Соревнования пройдут в возрастных подгруппах: 2011 года рождения и младше, 2010-2008 года рождения.

25-26 марта. Чемпионат Кыргызстана по армрестлингу. Бишкек

По итогам турнира сформируют национальные команды для участия в международных соревнованиях.
Ссылка: https://24.kg/sport/260988/
просмотров: 4125
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат страны по борьбе и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
Чемпионат по шахматам и футбольный матч. Соревнования с участием кыргызстанцев
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде ОАЭ. Гол пропустили с пенальти
Жеребьевка Кубка AFC. Кто стал соперником футбольного клуба из Кыргызстана
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану со счетом 1:4
Матч сборной по футболу, карате и дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев
Договорились. Андрей Канчельскис станет главным тренером команды «Мурас Юнайтед»
ММА: кыргызстанец проиграл бойцу из Азербайджана за 21 секунду
В Кыргызстане на чемпионатах по футболу хотят внедрить систему VAR
Популярные новости
Как выжить на&nbsp;горном склоне: советы для начинающих лыжников Как выжить на горном склоне: советы для начинающих лыжников
Как выжить на&nbsp;склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
Чемпионат страны по&nbsp;борьбе и&nbsp;Кубок Азии. Соревнования с&nbsp;участием кыргызстанцев Чемпионат страны по борьбе и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Эрназар Акматалиев сменил весовую категорию и&nbsp;поборется за&nbsp;путевку на&nbsp;Олимпиаду Эрназар Акматалиев сменил весовую категорию и поборется за путевку на Олимпиаду
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
9 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 января, понедельник
23:44
Создан первый ноутбук, одновременно работающий на Windows и Android
22:18
Землетрясения в Японии. Число жертв достигло 161 человека
22:00
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: облачно, без осадков
20:22
Перенос автовокзалов. Перевозчики заявили о нарушении их прав и интересов