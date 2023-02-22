Бойцы спецназа «Скорпион» победили на международном турнире по страйкболу

В пригороде Бишкека состоялся международный турнир по страйкболу «Защитники Отечества». В соревнованиях приняли участие 16 команд, в том числе спецназа «Скорпион» Министерства обороны КР, российской авиабазы «Кант» и казахстанские BETA FBI HRT и Fubar. Об этом сообщает пресс-служба Федерации военно-тактических игр Кыргызстана.

«По условиям состязаний команды из четырех человек с ограниченным количеством игрового страйкбольного оружия штурмовали здание, в котором, по легенде, условные террористы удерживали заложников. С минимальными потерями нужно было уничтожить террористов, освободить пленных и выполнить дополнительное задание. На выполнение всех задач отводилось всего 10 минут. Второй попытки выполнить миссию у команды не было. Баллы начислялись за каждого ликвидированного террориста, спасенного заложника, уцелевшего бойца команды и скорость выполнения задач», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ФВТИ Кыргызстана. Международный турнир в Бишкеке

По итогам турнира первое место заняла одна из команд спецназа «Скорпион». Второе — у казахстанской команды BETA FBI HRT, третье заняла команда из Кыргызстана «Покемоны».

В рамках турнира также были проведены эстафеты для воспитанников военно-патриотических клубов республики «Пантера» и «Родина».

«Они смогли посоревноваться в меткости стрельбы по мишеням и сборке-разборке на скорость автомата. Для воспитанников клубов также провели «Урок мужества» с военным экспертом Министерства обороны Кыргызстана Динмухамедом Алмамбетовым и лекцию об антитеррористическом вооружении разных стран», — отметили организаторы.

Фото пресс-службы ФВТИ Кыргызстана. Международный турнир в Бишкеке

Напомним, в Кыргызстане страйкбол начал активно развиваться с 2008 года. В его основе лежит использование внешне схожей с боевыми прототипами пневматики, стреляющей шестимиллиметровыми пластиковыми шариками. Игроки используют тактическое снаряжение — камуфляжную форму, разгрузочные системы, защитные средства для глаз и лица.

До недавнего времени эта военно-тактическая игра для большинства ее участников была всего лишь увлечением, без соревновательной и спортивной составляющей. Первый спортивный турнир состоялся в Бишкеке 6 декабря 2020-го. В нем приняли участие 11 команд. Организаторы состязаний стремятся поднять страйкбол на международный уровень с последующим признанием его в республике официальным видом спорта. В будущем это даст возможность нынешним отечественным спортсменам формировать профессиональную сборную и представлять республику на мировых турнирах.