«Смерч в пустыне». Как кыргызстанцы и казахстанцы в войну играли

Кто в детстве не играл в войнушку? Многие и во взрослые годы не прочь. Накануне в Чуйской области провели операцию «Смерч в пустыне», посвященную открытию нового сезона страйкбола в Кыргызстане.

Страйкбол — командная тактическая игра, российский аналог игры эйрсофт, зародившейся в 1970-е в Японии. Люди в военной форме стреляют из ненастоящего оружия.

Президент Федерации военно-тактических игр Чингиз Асанкулов сообщил, что страйкбол в Кыргызстане появился 11 лет назад. Ранее его культивировали два общественных объединения. А их федерация — год. «В конце марта мы посетили открытие сезона в Казахстане и заняли первое место. Сегодня казахстанцы приехали к нам. Участвуют 250 человек из двух стран. Это масштабный праздник для нашего сообщества», — отметил глава федерации.

Есть разные мнения о том, спорт ли страйкбол или нет. Нескольким спортивным атрибутам он соответствует: имеет правила, по нему проводят турниры и участники переносят немалые физические нагрузки. Некоторые путают его с пейнтболом, также имитирующим боевые действия. Хотя отличий у этих забав больше, чем сходств. Основное — в страйкболе используют вооружение, внешне копирующее настоящее, а в качестве пуль — пластиковые шарики калибром шесть миллиметров. В пейнтболе приспособления редко напоминают реальное оружие и игроки стреляют шариками с краской калибром 17 миллиметров.

Фото 24.kg. Пример вооружения страйкболистов

Глава дисциплинарного комитета федерации Бакыт Омурбаев рассказал, что, когда страйкбол в КР только появился, игроки использовали детские пистолетики. Был случай, несведущие люди заявили на них в милицию. Постепенно интерес к страйкболу растет. Ныне в Бишкеке 500-600 игроков 30-35 лет. Около половины из них — IT-специалисты и офисные работники. Экипироваться стоит минимум 17-20 тысяч сомов. Небольшие игры проводятся регулярно, а таких, как в этот раз, в 2019-м будет еще три.

«Я в страйкболе с 2008-го. Первые три-четыре года играли каждое воскресенье в любую погоду с весны до глубокой осени. Потом все повзрослели, обзавелись семьями, и явка снизилась. Но все равно играем, и уже круглый год. Каждый находит в страйкболе что-то свое. Одни пытаются быть похожими на реальные подразделения, другие — развить стрелковое мастерство. Для многих это общение на фоне природы. Кому-то, кроме этого дня, некогда увидеться с друзьями, — поведал 24.kg Антон Степанов. — Родные это занятие поощряют — мужчина, стремящийся на природу, достоин уважения! Некоторые играют семьями и привлекают к этому своих детей».

Операция длилась около семи часов. Множество команд объединили в два крупных подразделения. Одно назвали Многонациональными силами (МНС), второе — армией Эрака (с буквой «э» в начале, чтобы избежать совпадений с реальностью). Сражались они за освобождение и восстановление независимости Кирвейта. Одним из самых колоритных был «шейх».

Бой проходил в песчаном карьере. Участники прятались за холмами, деревьями и мешками с песком и палили друг в друга с 50-100 метров. Использовали автоматы, пистолеты, пулеметы, снайперские винтовки, минометы и гранаты. Оружие было на любой вкус, разных стран и эпох.

Пуля вылетает из ствола со скоростью 120 метров в секунду. Для здоровья ее попадание не опасно. Но глаза надо защищать обязательно. Для этого используют специальные очки.

«Раненых» не было — бойцы выбывали после любого касания пули. Иногда, наверное, могли бы схитрить, сделав вид, что в них не попали. Поди разбери в такой суматохе, было касание или нет! Но честно уходили в зону для «убитых». Через определенное время, словно в компьютерной игре, «перезагружались» и возвращались.

У команд было по два БТР, которыми управляли приглашенные спецназовцы. В бой они не вступали — ездили по кругу, усиливая впечатление, что все взаправду.

Фото 24.kg. Эпизод операции «Смерч в пустыне»

Что интересно, женщин было немало.

«Увлекаюсь страйкболом второй год. Здесь много адреналина, можно побегать, пострелять и снять напряжение, — сказала 24.kg Алена Палкина. — Меня завербовал муж, занимающийся 10 лет. Долго не поддавалась, но все же не выдержала. Теперь играем в одной команде. Мое амплуа — боец-штурмовик».

Фото 24.kg. В пылу боя

Победила команда МНС, в которой кыргызстанцы и казахстанцы выступали вместе.

«Ваши страйкболисты часто приезжают к нам игры. Недавно, например, были на открытии сезона. Очень достойные соперники! — сказал 24.kg лидер алматинской команды «Десятая горная» Арман Шуленбаев. — Это наш первый визит сюда. Обязательно приедем еще».