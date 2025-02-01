Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса

Если вы любите активный отдых, адреналин, стратегию и командную работу, то можете попробовать себя в одной из популярных тактических игр — страйкболе, пейнтболе и лазертаге.

24.kg представляет подборку площадок, где можно отвлечься от повседневных проблем, снять стресс и просто повеселиться с друзьями.

Airsoftarena

Услуги: страйкбол (закрытый полигон). Стоимость: Тариф «Стандарт» — 1 тысяча сомов (снаряжение, 300 обычных шаров, 3 часа).

Тариф Pro — 1,8 тысячи сомов (снаряжение, 300 трассерных шаров, 3 часа). Количество игроков: от 2 до 25 человек.

Возраст: от 14 лет.

График работы: круглосуточно.

Адрес: улица Интергельпо, 1.

Телефон: 0223380000.

Instagram: airsoftarena.kg

Gun Fun KG Услуги: страйкбол (крытый полигон). Стоимость: 1,6-1,8 тысячи сомов в зависимости от тяжести шаров (снаряжение, 300 шаров, 3 часа). Количество игроков: от 8 до 20 человек.

Возраст: от 14 лет.

График работы: круглосуточно.

​Адрес: ​село Джал, улица Гагарина, 49.

Телефон: 0779450350.

Instagram: gun.fun.kg.

«Комбат» Услуги: пейнтбол (крытый полигон). Стоимость: 600 сомов (снаряжение, 100 патронов, 2 часа). Количество игроков: от 4 до 30 человек.

Возраст: от 12 лет.

График работы: 9.00-24.00.

​Адрес: улица Армейская, 150.

Телефон: 0775986170.

Instagram: combat.kg.

«Пригород» Услуги: страйкбол (открытый полигон). Стоимость: 800 сомов (снаряжение, 400 шаров, 3 часа). Количество игроков: от 6 до 12 человек.

Возраст: от 16 лет.

График работы: 9.00 — 01.00.

​Адрес: Юбилейная, 40/1.

Телефон: 0553609032.

Instagram: sp_prigorod.

FBI​ Услуги: страйкбол (крытый полигон). Стоимость: 800 сомов (снаряжение, 400 шаров, 3 часа). Количество игроков: от 6 до 14 человек.

Возраст: от 16 лет.

График работы: 9.00 — 24.00.

​Адрес: улица Ганди, 210.

Телефон: 0700084966.

Instagram: airsoft_fbi.kg. Количество игроков: от 6 до 14 человек.Возраст: от 16 лет.График работы: 9.00 — 24.00.​Адрес: улица Ганди, 210.Телефон: 0700084966.Instagram: airsoft_fbi.kg.