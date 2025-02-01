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Общество

Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса

Если вы любите активный отдых, адреналин, стратегию и командную работу, то можете попробовать себя в одной из популярных тактических игр — страйкболе, пейнтболе и лазертаге.

24.kg представляет подборку площадок, где можно отвлечься от повседневных проблем, снять стресс и просто повеселиться с друзьями.

Airsoftarena

Услуги: страйкбол (закрытый полигон).

Стоимость:

  • Тариф «Стандарт» — 1 тысяча сомов (снаряжение, 300 обычных шаров, 3 часа).
  • Тариф Pro — 1,8 тысячи сомов (снаряжение, 300 трассерных шаров, 3 часа).

Количество игроков: от 2 до 25 человек.
Возраст: от 14 лет.
График работы: круглосуточно.
Адрес: улица Интергельпо, 1.
Телефон: 0223380000.
Instagram: airsoftarena.kg

Gun Fun KG

Услуги: страйкбол (крытый полигон).

Стоимость:

  • 1,6-1,8 тысячи сомов в зависимости от тяжести шаров (снаряжение, 300 шаров, 3 часа).
Количество игроков: от 8 до 20 человек.
Возраст: от 14 лет.
График работы: круглосуточно.
​Адрес: ​село Джал, улица Гагарина, 49.
Телефон: 0779450350.
Instagram: gun.fun.kg.

«Комбат»

Услуги: пейнтбол (крытый полигон).

Стоимость:

  • 600 сомов (снаряжение, 100 патронов, 2 часа).
Количество игроков: от 4 до 30 человек.
Возраст: от 12 лет.
График работы: 9.00-24.00.
​Адрес: улица Армейская, 150.
Телефон: 0775986170.
Instagram: combat.kg.

«Пригород»

Услуги: страйкбол (открытый полигон).

Стоимость:

  • 800 сомов (снаряжение, 400 шаров, 3 часа).
Количество игроков: от 6 до 12 человек.
Возраст: от 16 лет.
График работы: 9.00 — 01.00.
​Адрес: Юбилейная, 40/1.
Телефон: 0553609032.
Instagram: sp_prigorod.

FBI

Услуги: страйкбол (крытый полигон).

Стоимость:

  • 800 сомов (снаряжение, 400 шаров, 3 часа).
Количество игроков: от 6 до 14 человек.
Возраст: от 16 лет.
График работы: 9.00 — 24.00.
​Адрес: улица Ганди, 210.
Телефон: 0700084966.
Instagram: airsoft_fbi.kg.

Green Mile

Услуги: cтрайкбол, лазертаг (открытый полигон)
График работы: 09.00-03.00.
Адрес: Бишкек, село Джал, улица Арыпбек, 2Б
Телефон: +996558399507.
Instagram: greenmile_airsoft.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281700/
просмотров: 20846
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