В Бишкеке определились победители второго турнира по спортивному страйкболу

В Бишкеке на базе Федерации стрелкового спорта республики прошел второй турнир по спортивному страйкболу. Состязание проходило в международном формате SpeedQB. Об этом 24.kg рассказал один из соорганизаторов мероприятия Антон Степанов.

«По правилам состязаний команды-соперницы встречаются в дуэли на специально подготовленном полигоне. Задача спортсменов — поразить игроков из команды противника либо захватить и удержать контрольную точку в центре полигона, нажав на кнопку таймера. Отборочные матчи включают в себя три раунда, финальные — пять», — рассказал он.

Фото предоставлены организаторами соревнований

Участие в турнире приняли девять страйкбольных команд. По итогам состязаний победителем стала «ОСН Ворон», «Барсы 6» и K.R.M.C Apache разделили между собой второе и третье места.

Напомним, в Кыргызстане страйкбол начал активно развиваться с 2008 года. В его основе лежит использование внешне схожей с боевыми прототипами пневматики, стреляющей шестью миллиметровыми пластиковыми шариками. Игроки используют тактическое снаряжение — камуфляжную форму, разгрузочные системы, защитные средства для глаз и лица.

До недавнего времени эта военно-тактическая игра для большинства ее участников была всего лишь увлечением, без соревновательной и спортивной составляющей. Команды собирались на заброшенных загородных объектах и играли в удовольствие.

Первый профессиональный турнир состоялся в Бишкеке 6 декабря прошлого года. В нем приняли участие 11 команд. Организаторы состязаний стремятся поднять страйкбол в Кыргызстане на международный уровень с последующим признанием его в республике официальным видом спорта. В будущем это даст возможность нынешним отечественным спортсменам формировать профессиональную сборную и представлять страну на мировых турнирах.