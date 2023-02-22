Болейте за наших. Расписание матчей сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии

Кыргызский футбольный союз напомнил расписание матчей молодежной сборной Кыргызстана на Кубке Азии — 2023.

Турнир пройдет в Ташкенте (Узбекистан) 3—18 марта. 16 лучших команд Азии распределили в четыре группы по четыре команды. Две лучшие в каждой группе пройдут в четвертьфинал.

Матчи группы D:

3 марта, 18.00: Саудовская Аравия — Кыргызстан;

6 марта, 16.00: Кыргызстан — Япония;

9 марта, 18.00: Китай — Кыргызстан.

Напомним, что сейчас сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии в Анталии.