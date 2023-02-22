16:36
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Спорт

Болейте за наших. Расписание матчей сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии

Кыргызский футбольный союз напомнил расписание матчей молодежной сборной Кыргызстана на Кубке Азии — 2023.

Турнир пройдет в Ташкенте (Узбекистан) 3—18 марта. 16 лучших команд Азии распределили в четыре группы по четыре команды. Две лучшие в каждой группе пройдут в четвертьфинал.

Матчи группы D:

  • 3 марта, 18.00: Саудовская Аравия — Кыргызстан;
  • 6 марта, 16.00: Кыргызстан — Япония;
  • 9 марта, 18.00: Китай — Кыргызстан.

Напомним, что сейчас сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии в Анталии.
Ссылка: https://24.kg/sport/257205/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Футбол боюнча Чемпиондор лигасы. Чейрек финалга чыккан командалар аныкталды
Лига чемпионов по футболу. Определились все четвертьфиналисты
Кыргыз футбол командасынын Кытай Тайбэйине каршы ойной турган курамы жарыяланды
Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на матчи против китайского Тайбэя
Кубок АФК. Футбольный клуб из Кыргызстана «Абдыш-Ата» вышел в межзоновый финал
Хоккей, тайский бокс и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кубок АФК. Футболисты клуба «Абдыш-Ата» разгромили «Тайчунг Футуро»
Суперлига, борьба и Кубок АФК. Соревнования с участием кыргызстанцев
Экс-президент Кыргызского футбольного союза стал его генеральным секретарем
Камчыбек Ташиев встретился с тренером сборной страны по футболу. Что обсудили
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у&nbsp;команды Туркменистана Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Туркменистана
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Во&nbsp;время матча отключилось электричество Чемпионат мира по хоккею. Во время матча отключилось электричество
Лига чемпионов по&nbsp;футболу. Определились все четвертьфиналисты Лига чемпионов по футболу. Определились все четвертьфиналисты
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у&nbsp;команды Мексики Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
16 марта, суббота
16:30
В парке «Нооруз» в Джалал-Абаде построят кинотеатр В парке «Нооруз» в Джалал-Абаде построят кинотеатр
16:02
Досрочные выборы в ЖК. Поступили девять заявлений о намерении баллотироваться
16:00
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
15:33
Общегородской субботник в Бишкеке состоится 23 марта
15:00
Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров