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Спорт

Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков названы творцами истории 2022 года — UWW

Кыргызстанские борцы Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков стали «творцами истории» 2022 года. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

В сообщении, размещенном на сайте организации, отмечается, что в финале чемпионата мира в Белграде спортсмену Акжолу Махмудову понадобилось всего 2 минуты 6 секунд, чтобы «переписать учебники истории Кыргызстана» и победить Золтана Леваи со счетом 8:0.

А Жоламан Шаршенбеков выиграл второй в истории Кыргызстана титул чемпиона мира.

Также «творцами истории» 2022 года назвали борца из Албании Зелимхана Абакарова и борчиху из Японии Юи Сусаки.
Ссылка: https://24.kg/sport/254321/
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